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13 gündür aranan alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

Bursa'da 'camiye gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Alzheimer hastası, 13 gün sonra ormanda ölü bulundu.

13 gündür aranan alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

18 Ocak 2017 18:03

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Kestel ilçesi Uludağ Caddesi'ndeki evinden 13 gün önce 'camiye gidiyorum' diyerek ayrılan ve bir daha eve dönmeyen 87 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Şentürk'ün ailesinin başvurusu üzerine, arama-kurtarma ekipleri alarma geçti. AFAD, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma (YAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, 2 günden bu yana Kestel ilçesi ile 10 kilometre çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyordu. Bu sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına tekrardan başlayan AFAD ekipleri, Ahmet Şentürk'ün cesedini Bursa-Ankara yolu üzerindeki ormanlık alanda buldu. 3-4 günlük olduğu tahmin edilen ceset otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. 

Cengiz Gündüz

Etiketler: Alzheimer hastası Ahmet Şentürk, bursa, ölü bulundu


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