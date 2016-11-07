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13 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

Denizli’nin Honaz ilçesinde 13 gündür kayıp olan 18 yaşındaki gencin cesedi dağlık alanda bulundu.


07 Kasım 2016 12:13

Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesi Kale Mevkiinde dağlık alanda gezmeye çıkan vatandaşlar ceset bulması üzerine polis haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemede cesedin 13 gün önce kaybolan Mustafa Güzelkuş’a ait olduğunu belirlendi. Güzelkuş’un cesedinin otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldığı belirtildi. 

Ailevi sorunları nedeniyle Ağrı’dan Denizli’nin Honaz ilçesinde yaşayan dedesinin yanına geldiği iddia edilen 18 yaşındaki Mustafa Güzelkuş hakkında dedesinin 13 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu bildirildi. 

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ


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