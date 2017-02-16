Edinilen bilgiye göre, İstanbul’un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi’nde cadde kenarında beklerken görülen Dilek Cevahircioğlu’nun durumundan şüphelenen polisler kadını Ataşehir Polis Karakolu’na getirdiler. Dilek Cevahircioğlu’nun kaybolduğunu söylemesinin ardından ailesine ulaşıldı. Kızının fotoğrafını gören Baba Mustafa Cevahircioğlu ve ailesinin 13 günden bu yana endişeli bekleyişi mutluluğa döndü. Baba Mustafa Cevahircioğlu ve aile Dilek Cevahircioğlu’nu İstanbul’dan alarak Gerede’ye getirdiler.

Bülent Velioğlu

