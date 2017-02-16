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13 gündür kayıp olan kadın bulundu

Bolu’nun Gerede ilçesinde ‘Pazara gidiyorum’ diyerek evden çıkan Dilek Cevahircioğlu isimli kadından 13 günden bu yana haber alınamayan kadın polis ekipleri tarafından İstanbul’da yol kenarında beklerken bulundu.


16 Şubat 2017 10:37

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi’nde cadde kenarında beklerken görülen Dilek Cevahircioğlu’nun durumundan şüphelenen polisler kadını Ataşehir Polis Karakolu’na getirdiler. Dilek Cevahircioğlu’nun kaybolduğunu söylemesinin ardından ailesine ulaşıldı. Kızının fotoğrafını gören Baba Mustafa Cevahircioğlu ve ailesinin 13 günden bu yana endişeli bekleyişi mutluluğa döndü. Baba Mustafa Cevahircioğlu ve aile Dilek Cevahircioğlu’nu İstanbul’dan alarak Gerede’ye getirdiler. 

Bülent Velioğlu
 


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