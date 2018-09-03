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13 hafta sonra aynı hafta puan kaybettiler

Spor Toto Süper Lig’de haftayı puan kayıpları yaşayarak kaptan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’de 13 hafta sonra tekrar aynı hafta rakiplerine puan verdi.

13 hafta sonra aynı hafta puan kaybettiler

03 Eylül 2018 10:28

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftası 3 büyükler diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için iyi geçmedi. 3 takım da taraftarlarını bu haftada üzdü. İlk olarak Fenerbahçe, cumartesi günü evinde Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakada 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA PUANLAR BIRAKTI 

Yine cumartesi Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele etti. Geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu’nda Alanyaspor’u 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 10 kişi kaldığı maçta bordo-mavililere 4-0 yenildi. Beşiktaş ise Pazar günü Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Babel’in attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, Diafra Sakho’nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

13 HAFTA SONA YİNE AYNI ANDA KAYBETTİLER 

Bu haftayı puan kaybederek kapatan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı senaryoyu en son geçtiğimiz sezon yaşadı. 2017-2018 sezonunda Süper Lig’in 26. haftasında da 3 takım puan kayıpları yaşadı. O hafta Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu’nda karşılaşmış ve derbi 0-0 sona ermişti. Aynı hafta Beşiktaş da Medipol Başakşehir’e 1-0 yenildi. Böylece 3 takımda 13 hafta sonra Süper Lig’de puan kaybı yaşamış oldu.   

Etiketler: galatasaray, Spor Toto Süper Lig

 

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