13 hafta sonra aynı hafta puan kaybettiler

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftası 3 büyükler diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için iyi geçmedi. 3 takım da taraftarlarını bu haftada üzdü. İlk olarak Fenerbahçe, cumartesi günü evinde Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakada 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA PUANLAR BIRAKTI

Yine cumartesi Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele etti. Geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu’nda Alanyaspor’u 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 10 kişi kaldığı maçta bordo-mavililere 4-0 yenildi. Beşiktaş ise Pazar günü Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Babel’in attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, Diafra Sakho’nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

13 HAFTA SONA YİNE AYNI ANDA KAYBETTİLER

Bu haftayı puan kaybederek kapatan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı senaryoyu en son geçtiğimiz sezon yaşadı. 2017-2018 sezonunda Süper Lig’in 26. haftasında da 3 takım puan kayıpları yaşadı. O hafta Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu’nda karşılaşmış ve derbi 0-0 sona ermişti. Aynı hafta Beşiktaş da Medipol Başakşehir’e 1-0 yenildi. Böylece 3 takımda 13 hafta sonra Süper Lig’de puan kaybı yaşamış oldu.