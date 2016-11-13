Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara çevrelerinde güneyli yönlerden, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz Bölgesi'nin batısının kıyı kesimlerinde ise kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 Km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21