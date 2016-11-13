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13 Kasım 2016 yurtta hava durumu!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Karadeniz ile Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise buzlanma ve don hadisesi bekleniyor

13 Kasım 2016 yurtta hava durumu!

13 Kasım 2016 09:23

 Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara çevrelerinde güneyli yönlerden, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz Bölgesi'nin batısının kıyı kesimlerinde ise kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 Km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Adana: Parçalı bulutlu 26
Antalya: Parçalı bulutlu 22
Samsun: Parçalı bulutlu 24
Trabzon: Parçalı bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21 

Etiketler: hava durumu


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