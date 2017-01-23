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13 katlı binanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi

İzmir’in Konak ilçesinde, maddi sıkıntılarından bunalan bir şahıs 13 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.

13 katlı binanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi

23 Ocak 2017 16:57

Edinilen bilgilere göre, çeşitli suçlardan sabıkası olduğu iddia edilen Cumali B. isimli vatandaş, 13 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen şahıs, Emniyet ve sağlık birimlerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Polisin yaklaşık bir saat süren ikna çabası sonucu Cumali B., çatıdan indirildi.

Maddi sıkıntılar çektiği öğrenilen Cumali B.'nin, hırsızlık ve yaralama suçlarından dolayı sabıkasının olduğu, 10 sene cezaevinde kaldığı iddia edildi.  

Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri

Etiketler: 13 katlı bina, çatı, intihar


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