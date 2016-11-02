Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki dükkanında süs eşyası yapıp satan Dilek Güler, 2 yıl kadar önce bir iş yerinde muhasebeci olarak çalıştığını, doğum yaptıktan sonra bebeğine bakacak kimsesi olmadığı için işten ayrıldığını belirtti. Bir süre sonra, evden çalışmayı düşünmeye başladığını anlatan Dilek Güler, "İki yıl önce bebeğimin olması sebebiyle işten ayrıldım. Evde bir boşluğa düştüm, o yüzden internette araştırdım, neler yapabilirim diye. Kokulu dekoratif sabunlar var onlar dikkatimi çekti. Renkli, pembeli, kırmızılı, güller, çiçekler, buketler yapmaya başladım. Ufak bir mebla ile başladım sadece bir 13 lira ile başladım" diye konuştu.

"YAPTIKLARIM ÇOK BEĞENİLDİ"

Sabun bazından yaptığı el işi süs ürünlerinin çevresinde beğenilmesi sonucu siparişler almaya başladığını aktaran Dilek Güler, "Yaptıklarım, çevremdekiler tarafından ve sosyal medyada beğenildi. Siparişler alıp, yurt dışına bile ürünler yollamaya başladım. Sonra kokulu taşı öğrendim, kokulu taştan kişiye özel isimlikler, panolar yapmaya başladım. Çok çeşitli ürünler yaptım" dedi.

"HEDEFİM YÜKSEK DEĞİLDİ"

Uzun süre evde el emeği ürünler hazırlayarak aile ekonomisine katkı sağladığını aktaran Dilek Güler, "Çocuğum büyüyünce, onu kreşe göndermeye başladım, daha sonra bir dükkan açabilirmiyim diye düşündüm, bu kadar hedefim büyük değildi, beklentim bu kadar yüksek değildi ama güzel gidiyordu işler. Sonra çocuk okula gitmeye başlayınca dükkan açtık, Tekirdağ’da" ifadelerini kullandı.

"İŞLERE YETİŞEMEZ OLDUM"

İşlerin, beklentisinin üzerinde geliştiğini aktaran Dilek Güler, şöyle devam etti:

"İşlerimiz ilerlemeye başladığı için, tek başına yetişemez hale geldim. Eşimin ablası geldi İstanbul’dan buraya onunla beraber çalışıyoruz şu anda. O da işten zevk almaya başladı. İnsanların mutlu olduğunu görünce biz de daha mutlu oluyoruz ve daha verimli çalışıyoruz."

Dilek Güler ile çalışmaya başlayan görümcesi Esra Çelik ise, "Dilek’in yaptıklarını her zaman destekledim, yardımcı oldum ona. Bir süre sonra baktım dükkan açmak istiyor, o koşuşturmada sadece ona yardımcı olmak için başlamıştım. Yani alışverişini yaparım, çocuğuyla ilgilenirim, dükkanı kurmasına yardım ederim diye düşünmüştüm. Ama iş çok güzel, çok keyifli, insanların mutlu anlarını paylaşıyorsunuz. Ben de bu işin içinde olmak istediğime karar verdim. Kazancımız iyi, memnunuz, sürekli yenilikleri takip ediyoruz, değişik şeyler yapmaya özen gösteriyoruz. Her gün farklı ürünler sunuyoruz müşterilerimize" şeklinde konuştu.