13 metrelik burca çıkan çocuk yere çakıldı

Adapazar'ından İznik'teki yakınlarını ziyarete gelen Becit ailesinin 13 yaşındaki oğlu Özkan Becit, Soğukkale mevkiindeki 13 metrelik tarihi burca tırmandı. Fotoğraf çektiren ve daha sonra aşağı inmek isteyen küçük çocuk, dengesini kaybederek 4 metreden yere düştü. Ailesinin korku dolu bakışları arasında zemine çakılan çocuk, bir süre annesi Arzu Becit'in kucağında acısını dindirmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağ ayağının incindiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Halil Ataş

