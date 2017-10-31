13 milyona satılık 'kelepir' cami

5 gönüllü, Nilüfer Belediyesi'nin cami için ticaret merkezi içinde arsa temin etmesiyle kolları sıvadı. Halil Sağol, İsmail Andiç, Saffet Özkan, Fikri Çınar ve Hüseyin Karaaslan, Nilüfer Ticaret Merkezi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kurdu. 2009 yılında kurdukları dernek ile para toplayarak inşaata başlayan 5 gönüllü, 7 yılda 2 milyon 500 bin lira toplayarak, toplam 3 bin 500 metre inşaat alanı olan caminin kaba inşaatını yaptırabildi. Ticaret merkezinde bulunan bin 300 esnafı kapı kapı gezen dernek yöneticileri, camiyi bitirmek için gerekli parayı toplayamayınca çaresiz kaldı.

Gönüllüler, yarım camiyi 13 milyon liraya satılığa çıkardı. Camiyi bitirmek için atölye kuran ve caminin camlarını kendileri üreten dernek, buna rağmen inşaatı bitiremeyince, camiye "satılık" tabelasını astı.

"Kelepir cami" yazasını gören en az 100 kişi derneği aradı. Arayan 3 kişiyle satış için ciddi olarak görüşülüyor. Bölgenin ticaret merkezi olması sebebiyle camiye talip hayli fazla oldu. Dernek yetkilileri, hayırseverlerden yardım gelmesi halinde satılık tabelasını indirip camiyi ibadete açmak istediklerini belirtti.

Bu camiyi yaptırmak için 5 kişi olarak yola çıktıklarını ifade eden Nilüfer Ticaret Merkezi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Sağol, "Bu caminin inşaatına 7 yıl önce başladık. Bunun 2 yılı arsa teminiyle geçti. Caminin 7 yılda bodrum katını ibadete açtık, fakat üst katını 5 yılda tamamlayamadık. Bu kadar gayret göstermemize rağmen camiyi bitirmeyi başaramayınca satmaya karar verdik. Satın almak için arayanlara şunu diyoruz: 'Burada bin 300 tane esnaf var, 13 bin tane çalışan var. Bunlar camiyi yaptıramıyorsa bu ayıp buraya yeter'. Biz bir türlü istediğimiz desteği elde edemedik. Bu zamana kadar 2 milyon 500 bin lira topladık. 3 milyon 500 bin liraya daha ihtiyaç var. Ben bu bölgede bu camiyi kullanacak bin 300 tane esnafa yardım için broşür dağıtım. Bir kişi 'Ne ihtiyacın var' diye sormadı. Bizim astığımız satılık levhasını gördüler. Yüzden fazla arayan var. Şu anda ciddi olarak 3 kişi alıcı var. Alanın kendi insafına kalmış, cami mi yapar, depo mu yapar orasını bilemiyorum. Camiyi 13 milyona satıyoruz. Caminin 3 bin 500 metre kare inşaat alanı var. Alacaklar gelsin görüşelim" dedi.

Burak Türker