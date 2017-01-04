4 aylık hamile Ebru Tireli evinin önünde spor yaparken Davut K. tarafından saldırıya uğramış ve ülke gündeminde yer alan olay sonrası saldırgan Davut K. tutuklanırken, saldırgan şahsın daha önce de bir kadına tacizde bulunduğu tespit edilmişti.

Konuyla ilgili kamu davası açılırken Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianamesini de hazırladı. İddianame Turgutlu 4. Asliye Ceza Hakimliği tarafından kabul edilirken ilk duruşmanın 13 Ocak 2017 tarihinde görüleceği öğrenildi.

(İlker Uyar/İHA)