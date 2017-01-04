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13 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016 tarihinde 4 aylık hamile Ebru Tireli’yi darp eden saldırgan şahıs Davut K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahsın mahkemesinin 13 Ocak 2017 tarihinde görüleceği öğrenildi.

13 Ocakta hakim karşısına çıkacak

04 Ocak 2017 13:28

4 aylık hamile Ebru Tireli evinin önünde spor yaparken Davut K. tarafından saldırıya uğramış ve ülke gündeminde yer alan olay sonrası saldırgan Davut K. tutuklanırken, saldırgan şahsın daha önce de bir kadına tacizde bulunduğu tespit edilmişti.

Konuyla ilgili kamu davası açılırken Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianamesini de hazırladı. İddianame Turgutlu 4. Asliye Ceza Hakimliği tarafından kabul edilirken ilk duruşmanın 13 Ocak 2017 tarihinde görüleceği öğrenildi.

(İlker Uyar/İHA)

Etiketler: Ebru Tireli, Ebru Tireli darp


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