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13 PKK’lının öldürüldüğü operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Tunceli merkez Kutu Dere bölgesinde 16 Ekim tarihinde başlatılan hava harekatı ve sonrasında karadan devam eden operasyonda 13 PKK’lı öldürülürken, bölgede örgüt mensuplarına ait sığınak ve yaşam alanları tespit edildi. Tespit edilen sığınak ve yaşam alanları içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

13 PKKlının öldürüldüğü operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

19 Ekim 2016 08:36

Devam eden operasyona ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; “16 Ekim 2016 tarihinde Tunceli Merkez Kutu Deresi bölgesinde güvenlik güçlerimizce başlatılan hava harekatı ve sonrasında karadan devam eden operasyonlar sonucunda (6)’sı kadın ve (7)’si erkek olmak üzere toplamda (13) terörist etkisiz hale getirilmiş, (1) terörist yaralı olarak ele geçirilmiş, ayrıca bölgede terör örgütlerine ait sığınak ve yaşam alanları tespit edilmiştir. Tespit edilen sığınak ve yaşam alanları içerisinde; (1) adet Dürbünlü M-16 piyade tüfeği [(5) adet boş şarjör, (111) adet fişek], (7) adet Kaleşnikof piyade tüfeği ((32) adet boş şarjör], (735) adet Kaleşnikof piyade tüfeğine ait dolu fişek, (3) adet savunma tipi el bombası, (1) adet el dürbünü, (1) adet araç tipi telsiz, (2) adet el telsizi, (1) adet ses kayıt cihazı, (400) kg amonyum nitrat, (10) adet şarjör, (1) adet jeneratör, (5) adet küçük tüp, (9) adet büyük tüp, (7) bidon benzin (yaklaşık 310 lt) (22) adet mavi varil, (3) top kablo, (4) adet akü, (3) bidon pil (yaklaşık 250-300 adet), (20) adet pil bloğu, ile birlikte çok sayıda örgütsel doküman, örgüt kıyafeti ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yayınlar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Yaşam ve temizlik malzemeleri ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinde imha edilmiştir. Teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Ercan Topaç 

Etiketler: Tunceli


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