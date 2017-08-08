13 sanıklı 'DEAŞ' davası başladı

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu sanık Kulaıxı Yımajer ve geri gönderim merkezinde bulunan Esedullah Abdullah, Ezhar Turgun jandarma eşliğinde, tutuksuz sanıklar Abdullah Erkin, Mehdi Abdullah ile sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz diğer sanıklar Maımaıtıaılı Abula, Osman Abdülkerim, Aısa Ruzemaımaıtı, Abdurrezzak Abdulhekim, Abdurrahman Zunun, Abduvaris Rozı, Kudusı Maımatımıng ve Nuregulı Niyazımaımaıtı ise duruşmaya katılmadı.

Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezi'nde bulunan sanık Esedullah Abdullah, 8 kardeş olduklarını söyleyerek, "2014'te Doğu Türkistan Kaçkar'dan İran'a geldim, oradan da kaçakçılara 900 dolar vererek Van'dan kaçak girdim. Van'da hiç tanıdık olmadığı için Kayseri'ye geldim. Burada lojmanlara yerleştim. Herhangi kod adım yok. DEAŞ'ı sevmem, terör örgütü olarak bilirim. Tutuklu sanığı camiden tanırım. DEAŞ ile hiçbir bağlantısını görmedim" dedi.



Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezi'nde bulunan diğer sanık Ezhar Turgun ise Kayseri'ye kaçıp geldiğim için Çin'de cezaevinde olduğunu belirterek, "2014'ten beri Kayseri'deyim. Bana süphanallah derler. DEAŞ terör örgütüne ve hilafete biat etmedim. Tutuklu sanık zengin olduğu için herkes tanır. Para ve iaşe yardımında bulunurdu" dedi.



Evli, 6 çocuk babası, işçi tutuklu sanık Kulaıxı Yımajer tercüman eşliğinde verdiği savunmasında "DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Hiçbir terör örgütü üyesi ile de görüşmedim, irtibatım olmadı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı Kasım ayına erteledi.

Şeref Kahraman