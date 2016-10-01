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13. Uluslararası Jazz Günleri devam ediyor

Alanya Belediyesi’nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Alanya Jazz Günleri'nin ikinci gününde, Meltem Taşkıran ve Eser Taşkıran sahne aldı.

13. Uluslararası Jazz Günleri devam ediyor

01 Ekim 2016 16:12

Alanya Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vokalist Meltem Taşkıran'a, piyanoda Eser Taşkıran, bas gitarda Ferhat Hasanoğlu, trombonda Okan Barut, davulda Mert Türkmen eşlik etti. Vokalist Meltem Taşkıran’ın seslendirdiği parçalar, dinleyicilerden büyük alkış alırken Meltem Taşkıran & Eser Taşkıran Quartet’in ardından Vedat Sakman sahne aldı.

Sakman-Taşkıran düeti büyüledi
Meltem Taşkıran & Eser Taşkıran Quartet’in ardından sahneye çıkan Vedat Sakman, dinleyicilerini şarkılarıyla adeta şehir şehir gezdirdi. Vedat Sakman, konser arasında sahneye Meltem Taşkıran’ı davet ederek birlikte düet yaparken, ikilinin seslendirdiği parçalara kalabalık dinleyici gurubu da eşlik etti.
Turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte, bugün Rachelle Jeanty ve The Afrojazz Experience sahne alacak. Etkinliğin son günü olan yarın ise Etibar Asadlı Trio Special Guests: Samira Efendiyeva, Shehriyar Imanov sahneye çıkacak.
 


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