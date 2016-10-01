Alanya Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vokalist Meltem Taşkıran'a, piyanoda Eser Taşkıran, bas gitarda Ferhat Hasanoğlu, trombonda Okan Barut, davulda Mert Türkmen eşlik etti. Vokalist Meltem Taşkıran’ın seslendirdiği parçalar, dinleyicilerden büyük alkış alırken Meltem Taşkıran & Eser Taşkıran Quartet’in ardından Vedat Sakman sahne aldı.

Sakman-Taşkıran düeti büyüledi

Meltem Taşkıran & Eser Taşkıran Quartet’in ardından sahneye çıkan Vedat Sakman, dinleyicilerini şarkılarıyla adeta şehir şehir gezdirdi. Vedat Sakman, konser arasında sahneye Meltem Taşkıran’ı davet ederek birlikte düet yaparken, ikilinin seslendirdiği parçalara kalabalık dinleyici gurubu da eşlik etti.

Turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte, bugün Rachelle Jeanty ve The Afrojazz Experience sahne alacak. Etkinliğin son günü olan yarın ise Etibar Asadlı Trio Special Guests: Samira Efendiyeva, Shehriyar Imanov sahneye çıkacak.

