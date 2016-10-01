Sakarya Mahallesi’nde oturan Hatice ve Dursun Ali Tokbaş çiftinin oğlu Alihan, aşırı kilosundan dolayı ancak destek alarak yürüyebiliyor. Doğuştan zihinsel engelli olan ve 2 yaşında geçirdiği havale sonucu epilepsi hastalığına da yakalanan Alihan’ın en büyük hayali arkadaşları ile dışarıda oyun oynamak. Maddi zorluklar nedeniyle çocuğunu tedavi ettiremeyen Tokbaş ailesi, devletten aldığı bakım parasıyla çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Oğlu yüzünden ilçenin birçok mahallesinde oturduklarını ve orada bulunan komşularının oğlunun yüzünden rahatsız olarak şikayetçi oldukları için devamlı adres değiştirdiklerini belirten anne Hatice Tokbaş, “Artık rahat bir nefes almak istiyoruz. Kimse bizleri mahallesinde kabul etmiyor” dedi.

Oğlum doğuştan zihinsel engelli olduğunu, 2 yaşında havale geçirdiğini ve epilepsi hastası olduğunu belirten Tokbaş, “Bu zamandan sonra sık sık nöbet geçiriyor. Zeka olarak yaşıtlarına göre çok geride. Büyüdükçe hırçınlıkları ve problemleri büyüyor. Ev ev, mahalle mahalle gezmeye başladık. Çocuğumu çok horladılar. İnsanlar kabullenemedi. Sevgi isteyen ve kimseye zararı olmayan bir çocuk ama sadece zararı bana diyebilirim. Arkadaşları oyun oynamak istemiyor ve aileleri de çocuklarının yanına gelmesini istemiyorlar Alihan’ı. Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu söylüyorlar. Ben çok üzülüyorum. 13 yaşında ve devletimizden bizlere destek vermesini istiyorum. Tedavisini istiyoruz, maddi imkanımız olmadığı için sıkıntılar çekiyoruz. Oğlum için rahat ve sakin bir ortam istiyoruz. Maddi durumumuz yok, eşim rahatsız çok verimli çalışamıyor. Devletimiz, halkımız bizlere yardımcı olsunlar” dedi.

Elinden geldiği kadar ailesine bakmaya çalıştığını belirten baba Dursun Ali Tokbaş ise “Ailem için mücadele ediyorum. Bizlere bu konuda yardımcı olunursa çok sevinirim” diye konuştu.

Ahmet Altay

