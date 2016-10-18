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13 yaşında katil oldu

Adana'da 13 yaşındaki bir çocuk, kendisine tokat atan şahsı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

13 yaşında katil oldu

18 Ekim 2016 16:39

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 18.45 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13330 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan Ersin Ekinci (21) ve H.A. (13) otomobilin içinde sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Ersin Ekinci, H.A.'nın söylediği bir şeye sinirlenerek ona tokat attı. Bu duruma sinirlenen H.A. da yanındaki bıçakla Ekinci'yi kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Bu sırada çevredekilerin yardımıyla Çukurova Dr. Aşkım Tüefkçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekinci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı H.A. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaşı küçük olan zanlı çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Zanlı burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe
ADANA


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