Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayadibi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki B. E., amcası Y. E.'yi (29) tabanca ile vurdu. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Y. E.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, cinayet şüphelisi olan B. E. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Y. E.'nin cenazesı otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken gözaltına alınan B. E. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.