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13 yaşındaki çocuk Fransa Kültür Bakanlığının hesabını hackledi

Fransa Kültür Bakanlığı resmi Twitter hesabı 13 yaşındaki bir çocuk tarafından hacklendi. Fransa Kültür Bakanlığı resmi Twitter hesabı ilginç tweetlere sahne oldu.

13 yaşındaki çocuk Fransa Kültür Bakanlığının hesabını hackledi

18 Temmuz 2017 11:52

17-18 Temmuz gecesi 1 ve 5 arası hesabı yöneten hackerın Bakanlığın sosyal medya hesabından sorumlu kadının 13 yaşındaki oğlu olduğu ortaya çıktı. 13 yaşındaki hacker, bakanlığın sosyal medya hesabından kullanıcılara şakalar ve hakaret içerikli tweetler yağdırdı. Fransa Kültür Bakanlığı hesap sorumlusunun oğlu olduğunu yazan kullanıcı annesinin bilgisayarını ele geçirdiğini ve "sıkıldığı için" Bakanlık hesabından eğlendiğini yazdı.

Sosyal medya ağlarında ve sitelerde çok konuşulan olay kullanıcıları hem şaşırttı hem de eğlendirdi. Bakanlık ise daha sonra açıklama yayınlayarak hesabın çalındığını söyledi ve atılan tweetler için özür diledi. 

Özlem Kaplan 


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