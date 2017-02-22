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13 yaşındaki hırsızlık zanlısının 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Adana'da marketten hırsızlık yaparken yakalanan 13 yaşındaki kız çocuğunun 7 aylık hamile olduğu ve 16 yaşında bir çocukla da evli olduğu ortaya çıktı.

13 yaşındaki hırsızlık zanlısının 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

22 Şubat 2017 09:12
13 yaşındaki hırsızlık zanlısının 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki A. M. akrabalarıyla birlikte bir markete gelerek burada hırsızlık yapmak istedi. Ancak görevliler kadınları fark ederek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, kadınlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapmaya başladı. Bu arada 13 yaşındaki A.M.'nin hamile olduğun gören polis, yaşını sordu 13 yaşında olduğunu öğrenince şok oldu. Ayrıca A.M.'nin hırsızlık ve dolandırıcılıktan 8 suç kaydı ve Kırıkkale'de karıştığı bir hırsızlık olayından dolayı da aranmakta olduğu için gözaltına alındı. A.M. yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

"Cinsel istismardan ifadesi alındı"

A.M. 7 aylık hamile olduğu için polis, kiminle birlikte olduğunu sordu. A. M. ise 12 yaşındayken Ş.B. isimli bir kişiyle evlendiğini ve hamile kaldığını, akrabalarının hepsinin küçük yaşta evlendiğini, kendilerinde bunun bir gelenek olduğunu söyledi. Bunun üzerine cinsel istismardan dosya açan polis, 16 yaşındaki damat Ş.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. A.M. ise hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olduğu için savcılık safhasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan A.M, yurda yerleştirildi. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: 13 yaşındaki hırsız, hamile


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