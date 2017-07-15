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13 yaşındaki Mert'in cansız bedeni 3 gün sonra bulundu

Tokat'ta balık tuttuğu eski ırmak yatağındaki gölette kaybolan 13 yaşındaki Mert Yiğit'in cansız bedeni 3 gün sonra bulundu.

13 yaşındaki Mertin cansız bedeni 3 gün sonra bulundu

15 Temmuz 2017 12:55

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesi Küçükyıldız Mahallesi'ne birkaç kilometre uzaklıktaki Yeşilırmak yanındaki eski ırmak yatağına balık tutmaya giden ve kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Mert Yiğit'i arama çalışmaları 3. günde de devam etti. Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekiplerin ardından yaklaşık 30 dönümlük alanda Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi devam etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından JAK timleri çocuğun cansız bedenini ayakkabılarını bıraktığı yerden yaklaşık 20 metre uzaklıkta 3 metre derinlikte buldu. Dalgıçlar Mert'in cansız bedenini ceset torbasına koyarak bota aldı. Olay yerinde Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze JAK timleri tarafından sudan çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Cenaze otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güryıldız Belediye Başkanı Habip Han, 13 Temmuz'da balık tutmaya giden Mert'in kurtarma ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşıldığını ifade ederek cenaze yakınlarına başsağlığı diledi. Mahalle Muhtarı Ahmet Kırmaz da yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Harun ve Asiye Yiğit'in 6 çocuğundan tek erkek çocuğu olan Mert Yiğit (13), komşuları Şuayip Güney (30) ile birlikte Yeşilırmak'ın eski yatağında oluşan gölete balık tutmaya gitmişti. Motosikletine benzin almaya giden Şuayip Güney, tekrar geldiğinde çocuğun kıyafetlerini, ayakkabısını ve telefonunu su kenarında bulmuştu.

Nurhan İçmez - Dursun Ekrem Er
 

Etiketler: mert yiğit, Tokat


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