Zonguldak'ta maden işçisi Çetin ve Gülyaşar Akdoğan çiftinin 13 yaşındaki çocukları Samet Akdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 9 ay önce karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu BEÜ Hastanesi'nde lenf kanseri teşhisi konulan Samet Akdoğan, verdiği yaşam savaşını kaybetti. Çaycuma Sipahiler Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Samet Akdoğan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Akdoğan'ın durumunun ağırlaşması üzerine 10 gün önce yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Onur Altındağ

ZONGULDAK