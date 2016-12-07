Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 13 yaşındaki tecavüz mağduruna kemik yaşı 19 raporu

13 yaşındaki tecavüz mağduruna kemik yaşı 19 raporu

İzmir’in Menderes ilçesinde 3 yıl önce 13 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz edildiği iddiasıyla açılan davada, Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporda çocuğun kemik yaşının 19 olduğu belirtildi. Aile duruma şaşırırken, çocuğun avukatının itirazını mahkeme reddetti.

13 yaşındaki tecavüz mağduruna kemik yaşı 19 raporu

07 Aralık 2016 14:02

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Özdere beldesinde 2013 yılında 13 yaşındaki K.Ç. adlı erkek çocuğunun defalarca M.K. tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmada çocuğun babası A.Ç. ve avukatı ile sanık M.K.’nın avukatı hazır bulundu. Duruşmaya ise Adli Tıp Kurumunun raporu damga vurdu. Adli Tıp Kurumu, kimliğe göre şu anda 16 yaşında olan çocuğun kemik yaşının 19 olduğu yönünde düzenlediği raporu mahkemeye sundu. Rapor çocuğun ailesini şaşırtırken, çocuğun avukatı rapora itiraz etti. Mahkeme heyeti, avukatın itirazını reddederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Menderes ilçesinde 2013 yılında iddiaya göre K.Ç., 13 yaşındayken babasının arkadaşı olan ve aynı mahallede oturan M.K.’nın tecavüzüne maruz kaldığını öne sürdü. Olay, K.Ç.’nin durumu öğretmenlerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Öğretmen vasıtasıyla durumu öğrenen baba A.Ç.’nin (59) savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine olayla ilgili dava açıldı.

Etiketler: adli tıp kurumu, Erkek çocuğuna tecavüz, menderes


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç