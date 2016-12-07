İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Özdere beldesinde 2013 yılında 13 yaşındaki K.Ç. adlı erkek çocuğunun defalarca M.K. tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmada çocuğun babası A.Ç. ve avukatı ile sanık M.K.’nın avukatı hazır bulundu. Duruşmaya ise Adli Tıp Kurumunun raporu damga vurdu. Adli Tıp Kurumu, kimliğe göre şu anda 16 yaşında olan çocuğun kemik yaşının 19 olduğu yönünde düzenlediği raporu mahkemeye sundu. Rapor çocuğun ailesini şaşırtırken, çocuğun avukatı rapora itiraz etti. Mahkeme heyeti, avukatın itirazını reddederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Menderes ilçesinde 2013 yılında iddiaya göre K.Ç., 13 yaşındayken babasının arkadaşı olan ve aynı mahallede oturan M.K.’nın tecavüzüne maruz kaldığını öne sürdü. Olay, K.Ç.’nin durumu öğretmenlerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Öğretmen vasıtasıyla durumu öğrenen baba A.Ç.’nin (59) savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine olayla ilgili dava açıldı.