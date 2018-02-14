13 yıl sonra bebekle gelen mutluluk

Kayserili 32 yaşındaki Nimet ve 38 yaşındaki Ali Alkın çifti, normal yollarla çocuk sahibi olamadıkları için 13 yıl boyunca birçok sağlık merkezinde tedavi gördü. 13 yılın sonunda bebek hayaline bir türlü kavuşamayan çift, umutlarını yitirdiği sırada bir yakınlarının önerisi üzerine Op. Dr. Arzu Yurci’ye başvurdu. Alkın çifti için yeni bir tüp bebek tedavi süreci başladı. Nimet Alkın’ın gebeliği için bir operasyon geçirmesi gerekiyordu. Op. Dr. Arzu Yurci tarafından gerçekleştirilen işlem sonrası yapılan embriyo transferi de başarıyla tamamlandı. Sağlıklı bir gebelik döneminin ardından sezaryen ile doğum yapan Nimet Alkın, 3 kilo 350 gram ağırlığında ve adını Zümra Betül adını verdikleri bebeği dünyaya getirdi.

“Hayalimize kavuştuk”

Bebek hayallerine 13 yılın sonunda kavuşan Alkın çifti, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Zümra Betül’ü sağlıklı olarak kucağımıza aldığımız andaki duyguyu tarif etmemiz mümkün değil. Bebek sahibi olamayan çiftler asla ümitsizliğe kapılmasın. Çiftlerin durumuna özel tedavi yöntemleri ile çocuk sahibi olmak artık hayal değil. Biz bunu Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nde Op. Dr. Arzu Yurci sayesinde yaşadık. Hikayemiz herkese örnek olmalı. Çok meşakkatli bir süreç ve çok sabır gerektiriyor. Ancak çocuğumuza kavuştuğumuzda yaşadığımız tüm sıkıntıları unuttuk.”

Kişiye özel tüp bebek yöntemleri

Alkın çiftinin tedavi sürecini yürüten Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nden Op. Dr. Arzu Yurci, 13 yıldır çocuk sahibi olmayı bekleyen Alkın çiftine birçok tedavinin uygulandığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: “Yapılan 3 başarısız tüp bebek denemesi sonucunda Alkın çifti son olarak bize geldi. Alkın çiftinin tedavi sürecinde ilk olarak yaptığımız histeroskopi işlemiyle, rahim içinde bir bozukluk olup olmadığını tespit edip tedavi şeklini planladık. Histeroskopiden sonra kişiye özel yeniden tüp bebek yapıldı. Bu denemede başarı elde ettik. Tüp bebek yöntemlerinde son yıllarda büyük gelişim ve değişim oldu. Normal yoldan çocuk sahibi olamayan çiftlerin, son gelişmelerle çocuk sahibi olması kolaylaştı. Çiftlerin asla umutsuzluğa kapılmamaları gerekiyor.”