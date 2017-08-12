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130 TL Taksitle 270 ay vadeli konut

Denizli’nin Merkezefendi İlçesi’nde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptırılan konutların yapımında sona yaklaşıldı. Aylık 130 Türk Lirası ödemesi bulunan evler için 270 ay vade yapılacak.

130 TL Taksitle 270 ay vadeli konut

12 Ağustos 2017 11:05

Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında toplanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet, toplantının ardından devam eden inşaatta incelemelerde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık TOKİ işbirliği ile gerçekleştirilen ve işlemlerinin Denizli Valiliği tarafından yürütülen, Karahasanlı Mahallesinde inşaatı devam eden proje hakkında yüklenici firma temsilcilerinden bilgi alan Vali Hasan Karahan, inşaatlardaki eksikliklerin en kısa zamanda tamamlanması talimatını verdi. Konutların tamamlanması ile birlikte Denizli’deki gerçek ihtiyaç sahiplerinin sıcak bir yuvaya kavuşacağını vurgulayan Vali Karahan, “Konutlar için başvurular geçtiğimiz Mart ayı içinde yapılmıştı. Başvuru sahipleri arasında gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra belirlenen kriterleri taşıyan gerçek ihtiyaç sahiplerine konutlar teslim edilecek. Böyle bir fırsatı ihtiyaç sahibi ailelerimize sunan Hükümetimize ve diğer tüm ilgililere vatandaşlarımız adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi. Toplamda 35 bin 100 TL'ye mal olacak olan konutlar, bürüt 67,5 metre kare ve 2 + 1. Başvurusu kabul edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız aylık 130 lira taksitle 270 ay vadeli olarak konut sahibi olacaklar” dedi. 


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