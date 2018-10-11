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132 kilo eroin ele geçirildi

132 kilo eroin ele geçirildi
132 kilo eroin ele geçirildi

Van-Başkale karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 132 kilo 219 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine Van-Başkale karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında uyuşturucuyu taşıyan kamyonette arama yapıldı.

Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; kamyonetin kasasında zulalanmış 252 paket halinde toplam 132 kilo 219 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.D. ve B.B. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 

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