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136 Türk diplomat Almanya’ya iltica talebinde bulundu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya iltica müracaatında bulunanların sayısında artış yaşandı.

136 Türk diplomat Almanyaya iltica talebinde bulundu

24 Şubat 2017 13:07

Alman eyalet televizyonları WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung Gazetesinin İçişleri Bakanlığına yaptıkları müracaat üzerine, Bakanlık 136 Türk diplomatın Almanya’ya iltica müracaatında bulunduğunu açıkladı. 136 diplomatın iltica müracaatında aile fertlerinin de olduğu belirtildi. Bakanlık iltica başvurusunda bulunan diplomatların mesleki konumları hakkında bilgi vermedi.

İltica başvuru haberini yapan Alman medyası da NATO’da görev yapan askerlerin diplomatik pasaport taşıdıklarına ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbeye karışan askerlerin tutukladığına dikkat çekti.
Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF'ın verilerine göre, 2015 yılında ise Almanya'ya iltica eden Türk vatandaşlarının toplan sayısı bin 767 kişi iken, 2016 yılında iltica başvurusunda bulunanların sayını 5 bin 166 oldu.

Mehmet Koca

Etiketler: almanya, iltica talebi, Türk diplomat


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