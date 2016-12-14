Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 14 Aralık 2016 Çarşamba İstanbul'da okullar tatil mi? -ÖĞREN-

14 Aralık 2016 Çarşamba İstanbul'da okullar tatil mi? -ÖĞREN-

İstanbul'da kar yağışı başladı. Milyonlarca insanın merak ettiği İstanbul'da okullar tatil mi sorusu haberimizde... Valilik İstanbul'da okullar tatil mi sorusuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Soğuk ve karlı havanın Batı'ya kayması ile birlikte İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki 14 Aralık Çarşamba 2016 okullar tatil mi? İstanbul Valisi Vasip Şahin konu ile ilgili açıklama yaptığı anda haberimizden öğrenebilirsiniz.

14 Aralık 2016 Çarşamba İstanbulda okullar tatil mi? -ÖĞREN-

14 Aralık 2016 00:35
Türkiye'de okullara kar tatili - Tıkla İzle

Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbul'da kar yağışı başlanmasıyla birlikte Okulların yarın tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Dondurucu soğuklarla birlikte İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı hakkında yetkili kişilerce herhangi bir açıklama yapıldı mı? Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bu sorunun cevabı daha yetkililerce gelmedi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Soğuk hava Batı'yı etkisi altına alıyor. İstanbul da dahil olmak üzere bir çok ilde kar yağışı bekleniyor. Okullar tatil mi sorusuna yanıt herhangi bir kurumdan gelmiş değil. İstanbul Valisi Şahin konu ile ilgili açıklama yaptığı anda haberimizden öğrenebilirsiniz. Kar yağışının etkisine göre 14 Aralık 2016  tatil konusu belli olacak.


Öğrencilerden Vali Şahin'e Twitter'dan kar tatili baskısı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar özellikle trafikte olumsuzluklara neden olurken, öğrenciler sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan İstanbul Valisi Vasip Şahin'e okulların tatil edilmesi için baskı yaptı.
Twitter üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin'e seslenen öğrenciler, okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu. Attıkları ilginç mesajlarla tatil isteyen öğrencilerin mesajları güldürdü.

Twitter'da okulların tatil olması için paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:
"Diyelim ki yarın tatil olmadı, yolda yürürken birisi kayıp düştü. Ne olacak o zaman? Herkes için en iyisi yarın tatil olması", "#vasipsahin diye yazılır tatil diye okunur"," #vasipsahin diye yazılır 'yoğun kar nedeniyle 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edilmiştir' diye okunur", "#vasipsahin Az önce dışarıda gezen bir grup penguen gördüm yani bence tatil olmalı." 

İSTANBUL KAR YAĞIŞI ALTINDA

Beklenen kar yağışı Beylikdüzü’nde tipi şeklinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, zamanla kar yağışının görüleceğini duyurmuştu. Meteoroloji’den gelen uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterdi. Beylikdüzü’nde kar yağışı tipi şeklinde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde hızlanması bekleniyor.

TAKSİM'DE KAR YAĞIŞI

Beklenen kar yağışı Taksim’de tipi şeklinde etkisini gösterdi. 

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkili oldu. Yetkililerin 3 gündür aralıksız uyarılar yapmasının ardından kar yağışı İstanbul'a geldi. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kuvvetli rüzgarlarla birlikte vatandaşlara zor anlar yaşattı. 

İL İL YURTTA HAVA DURUMU
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

İstanbul kar mücadelesine hazır

İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla belediyenin önlemleri de hız kazandı. Yol kenarında hazır bekletilen karla mücadele araçları, trafikte yaşanabilecek olumsuz bir duruma anında müdahale edecek. 

İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla karla mücadele önlemleri de tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlık ekipler, karla mücadele için gereken hazırlıkları yaparak yollardaki yerini aldı.
İBB görevlisi Yaşar Yılmaz Güney, "Hazırlıklarımızı yaptık, güzergahlarımızda hazır bekliyoruz. Tuzlarımız hazır. Don ihtimaline karşı yolların temizliğini ve buzlamasını yapacağız. İnsanların güvenli şekilde yolculuk etmesini sağlayacağız" dedi. 

Etiketler: İstanbul, kar yağışı, okul, tatil


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (51)

  • Yusuf Can : 13 Aralık 2016, Salı 23:50
    13
    Vali bey amcacım ; Lütfen okullari tatil edin burda çok yağmur yagiyor çok üsuyoruz
  • Yusuf : 13 Aralık 2016, Salı 22:49
    13
    Vali bey herşey size bağlı lütfen
  • vasip şahin : 13 Aralık 2016, Salı 22:42
    25
    Okular tatil
  • Sema Taşçı : 13 Aralık 2016, Salı 22:38
    14
    Okullar lütfen tatil olsun
  • TATİL! : 13 Aralık 2016, Salı 22:38
    14
    Lütfen yarın okulları tatil edin yarın biz sabahın köründe bu soğukta okula nasıl gideriz?
  • Defne Akarsu : 13 Aralık 2016, Salı 22:37
    11
    Abi burda kar başladı yağdı eğer gece fazla yağarsa tutar servisle okula gidiyorum lütfen tatil olsun İstanbul için
  • 123 131 : 13 Aralık 2016, Salı 22:37
    11
    vasip knk tatil et kanka para vercem
  • Sema : 13 Aralık 2016, Salı 22:37
    13
    Vali bey okula gidene kadar donuyoruz lütfen okullar tatil olsun
  • #TATİLİSTİYORUZzz : 13 Aralık 2016, Salı 22:35
    32
    oturma organim donuyo laan!!!!
  • Ceylan yılmaz : 13 Aralık 2016, Salı 22:27
    03
    Lutfen tatil olsun #vasipşahin!!!
  • K : 13 Aralık 2016, Salı 22:26
    02
    Okullar tatil olsun lütfen ayakkabılarım ıslak başka yok
  • ceren yilmaz : 13 Aralık 2016, Salı 22:26
    03
    döndük okullarda etekle yazmiyo bütün sınıf nezne
  • Furkan : 13 Aralık 2016, Salı 22:25
    36
    Vali Bey Lütfen Tatil Edin Havalar Çok Soğudu Kar Yağıyor Tatil Edin Kar Tatili Lütfen =ISTANBUL Katılanlar Begensin
  • savas : 13 Aralık 2016, Salı 22:15
    24
    sayın valım okullar tatıl edılse cok ıyı olur hava cok soguk yavrular yarın napsın bız buyukler soguk havaya dayanamıyoruz saygılar
  • sude : 13 Aralık 2016, Salı 22:03
    25
    #İSTANBULİÇİNTATİL
  • bir gariban öğrenci : 13 Aralık 2016, Salı 22:01
    25
    Allahına 1 gün tatil
  • Vildan : 13 Aralık 2016, Salı 21:54
    24
    Istanbul la tatil gelsin çocuklar hasta zaten
  • Doğan : 13 Aralık 2016, Salı 21:50
    23
    Aynen okulum çok uzak lütfn tatil edin ya
  • Kar tatili : 13 Aralık 2016, Salı 21:45
    23
    Lütfennn tatil edin !!!!
  • Elif nur karakoyun : 13 Aralık 2016, Salı 21:42
    33
    Bol bol kar yağsın Çocuklar yokuştan kaysın Vasip şahin vali amca Okulları tatil yapsın AMİN inşallah.
  • Melike karaduman : 13 Aralık 2016, Salı 21:39
    24
    Ya sabah 6 da hava buz gibi oluyo allah askina vali bey tatill
  • Nur : 13 Aralık 2016, Salı 21:39
    03
    Tatil olmalı hava çok soğuk her yer bembeyaz
  • furkan : 13 Aralık 2016, Salı 21:31
    03
    abi açıklansın artık ya
  • Semanur : 13 Aralık 2016, Salı 21:26
    02
    Vali bey lutfen tatil edin cok usuyoruz
  • gözde : 13 Aralık 2016, Salı 21:25
    01
    Nolur vali bey kar tatili yapin gercekten hava soğuk ve kar yağışı var istanbul/esenlerde kar şiddeti arttı ve arabaların üstleri tuttu son sözüm okulları tatli edin
  • ışka : 13 Aralık 2016, Salı 21:23
    02
    vali bey lütfen tatil edin istanbul çok soğuk ve kar yayo şuan
  • Mustafa66ygt : 13 Aralık 2016, Salı 21:21
    02
    TATİL OLSUN LÜTFEN VASİP AMCA LÜTFEN
  • Clambarry : 13 Aralık 2016, Salı 21:19
    11
    Lütfen okulları tatil edin soğuk ve karlı
  • Nisa : 13 Aralık 2016, Salı 21:18
    03
    KAR TATİLİ İSTİYORUZ=İSTANBUL
  • Elif : 13 Aralık 2016, Salı 21:15
    03
    Donarak ölmek istemiyoruz vasip amca
  • isimsiz : 13 Aralık 2016, Salı 21:11
    02
    öğrencilerinki de can
  • Ensar ŞAHİN : 13 Aralık 2016, Salı 21:09
    12
    Vasip amca burası çok soğuk ve kar yağıyor ne olur okulları tatil et. İSTANBUL=KARTAL
  • Merve yesilyurt : 13 Aralık 2016, Salı 21:06
    03
    Okullar tatil olsun ne olur ya olurum tatil olmazsa kim kalkcak saat 6 da ya
  • hamza : 13 Aralık 2016, Salı 21:00
    03
    vaship amca nolur tatil yao nolur yaaaa İstanbul
  • Mert : 13 Aralık 2016, Salı 20:48
    13
    Hasta olcam çok soguk
  • Melisa genç : 13 Aralık 2016, Salı 20:42
    04
    Artık resmi bişey söyleyin ki bizde ona göre yatıp yatmayalım yaa sizi bekliyoruzz
  • Enes : 13 Aralık 2016, Salı 20:33
    04
    Lutfen tatil olsun
  • Sude : 13 Aralık 2016, Salı 20:32
    03
    Lütfen tatil
  • ali : 13 Aralık 2016, Salı 20:23
    02
    Okullari cabuk tatil edin hava cok soguk okula donarak gidiyoruz
  • Efe : 13 Aralık 2016, Salı 20:11
    02
    lütfen tatil olsun allahını seversen inşallah tatil olur hava çok soğuk
  • Batuhan : 13 Aralık 2016, Salı 20:05
    01
    Abi tatil et ne olur ya bizim okul tepede
  • selen gök : 13 Aralık 2016, Salı 19:43
    51
    okullar tatil olmasın kar yok zaten sizde boşuna heveslenmeyin
  • Yahya : 13 Aralık 2016, Salı 19:38
    22
    Tatil olsun
  • Orhan Çelik : 13 Aralık 2016, Salı 19:37
    02
    Ya Okullar Tatil Olursa Herkeze Benden Çay
  • Orhan Çelik : 13 Aralık 2016, Salı 19:34
    02
    okullar tatilolursa herkez çigköfte ayran alcam
  • Istanbul adını vermeyen : 13 Aralık 2016, Salı 18:11
    02
    Dışarıda kar yağışı devam ediyor.Eğer sabah buz tutarsa yarın okullar tatil olsun lütfen...
  • Kübranur : 13 Aralık 2016, Salı 18:09
    03
    Vali amca nolur tatil et sabahları giderken üşüyorum çok korkuyorum okula gitmeye ayağım kayarda düşerim diye nolur tatil et sabah giderken burnum falan donuyo nolursun
  • Sakın tatıl olmasın… : 13 Aralık 2016, Salı 16:26
    11
    Tatıl olmasın kantıncıyım
  • seda : 13 Aralık 2016, Salı 09:56
    24113
    Lütfen okulları tatil edin hava çok soğuk ve dışarıda yağmur var ve çok rüzgarlı lütfen okulları tatil edin
  • Sevgi : 12 Aralık 2016, Pazartesi 21:56
    2296
    Vali bey lütfen okuları tatil et havalar çok sağuk= istanbu
  • hisal : 12 Aralık 2016, Pazartesi 19:11
    2295
    Kar tatili lütfen
GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç