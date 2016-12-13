Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak. İstanbul'da kar yağışı başlanmasıyla birlikte Okulların yarın tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı hakkında yetkili kişilerden kesin bir açıklama gelmedi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk hava Batı'yı etkisi altına alıyor. İstanbul da dahil olmak üzere bir çok ilde kar yağışı bekleniyor. Okullar tatil mi sorusuna yanıt herhangi bir kurumdan gelmiş değil. İstanbul Valisi Şahin konu ile ilgili açıklama yaptığı anda haberimizden öğrenebilirsiniz. Kar yağışının etkisine göre 14 Aralık 2016 tatil konusu belli olacak.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI ALTINDA

Beklenen kar yağışı Beylikdüzü’nde tipi şeklinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, zamanla kar yağışının görüleceğini duyurmuştu. Meteoroloji’den gelen uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterdi. Beylikdüzü’nde kar yağışı tipi şeklinde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde hızlanması bekleniyor.

TAKSİM'DE KAR YAĞIŞI

Beklenen kar yağışı Taksim’de tipi şeklinde etkisini gösterdi.

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkili oldu. Yetkililerin 3 gündür aralıksız uyarılar yapmasının ardından kar yağışı İstanbul'a geldi. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kuvvetli rüzgarlarla birlikte vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İL İL YURTTA HAVA DURUMU

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

İstanbul kar mücadelesine hazır

İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla belediyenin önlemleri de hız kazandı. Yol kenarında hazır bekletilen karla mücadele araçları, trafikte yaşanabilecek olumsuz bir duruma anında müdahale edecek.

İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla karla mücadele önlemleri de tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlık ekipler, karla mücadele için gereken hazırlıkları yaparak yollardaki yerini aldı.

İBB görevlisi Yaşar Yılmaz Güney, "Hazırlıklarımızı yaptık, güzergahlarımızda hazır bekliyoruz. Tuzlarımız hazır. Don ihtimaline karşı yolların temizliğini ve buzlamasını yapacağız. İnsanların güvenli şekilde yolculuk etmesini sağlayacağız" dedi.