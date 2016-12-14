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14 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Konya ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14 Aralık 2016 yurtta hava durumu

14 Aralık 2016 09:18

Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarının yüksekleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5 ila 10 derece olmak üzere hissedilir derece azalması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (30-60 km/saat), Güney Ege Kıyıları ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Akdeniz bölgesinde ise kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu -1
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı 5
İzmir: Parçalı bulutlu 7
Bursa: Parçalı bulutlu 3
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 10
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 12
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun olması bekleniyor) 4
Erzurum: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı -2
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 5 

Etiketler: 14 Aralık 2016 yurtta hava durumu


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