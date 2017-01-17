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14 asker anısına 14 derslikli okul yapılacak

Eğitim camiasının Erciyes Üniversitesi yanındaki hain terör saldırısına şehit olan 14 askeriçin yapmak istediği okula Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de destek verdi. Eğitim Bir Sendikası Şube Başkanı Aydın Kalkan, konuyla ilgili Başkan Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

14 asker anısına 14 derslikli okul yapılacak

17 Ocak 2017 10:48

Eğitim Bir Sendikası Şube Başkanı Aydın Kalkan, hain saldırı sonucu şehit olan 14 askerin anısına 14 derslikli bir okul yapmak istediklerini söyledi. Konuyla ilgili diğer sendikalarla da görüştüklerini, öğretmeni ve öğrencisiyle tüm eğitim camiasının bu projede yer almasını istediklerini ifade eden Kalkan, "14 dersliğimize 14 şehidimizin ismini vereceğimiz projemize desteğinizi bekliyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de böylesine anlamlı bir projeye ön ayak olunmasından dolayı Aydın Kalkan'ı tebrik etti. Yardımlaşmanın tabana yayılması anlamında iyi bir çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, "Biz de belediye olarak yapabileceğimiz ne varsa projenin içinde oluruz. Bir ucundan tutarak projenin gerçekleşmesine katkı veririz." diye konuştu. 

Etiketler: 14 asker anısına 14 derslikli okul, Kayseri


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