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14 askeri şehit eden teröristin babasının evinde arama yapıldı

Kayseri’de 14 askeri şehit eden PKK’lı teröristin Van’ın Özalp ilçesindeki evinde jandarma ekiplerince arama yapıldı.

14 askeri şehit eden teröristin babasının evinde arama yapıldı

21 Aralık 2016 17:15

Kayseri’de 17 Aralık günü çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse bombalı saldırı düzenleyerek 14 askeri şehit eden PKK’lı teröristin Van'ın Özalp nüfusuna kayıtlı Kasım Yıldırımçakar olduğunun açıklanması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kayseri Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Yıldırımçakar’ın Özalp ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi’ndeki babasına ait evde arama yapıldı. Aramada teröristin babası İsmail Hakkı Yıldırımçakar’ın telefonuna incelenmek üzere el konurken, DNA testi için de örnek alınacağı bildirildi.

AK Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ise, soyadı benzerliği nedeniyle bir açıklama yaptı. Yıldırımçakar, “Kayseri’de şehit olan 14 askerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Olayı yapan kişinin Özalplı olması bizleri derinden üzmüştür. Ayrıca soyadı benzerliği ise bende daha çok üzüntü oluşturdu. Özalp ilçesinde Yıldırımçakar soyadı çok yaygındır. Tamamen soyadı benzerliğidir” dedi.

“Soyadımı değiştireceğim”
Bir akrabalığı olmadığını da ifade eden Yıldırımçakar, “Özalp ilçesinde bu soyadı taşıyan üç mahalle var. Teröristin soyadımızı taşıması bizleri derinden üzdü. Biz her zaman teröre karşı olduk. Biz uzun zamandan beri bu soyadı değiştirmeyi istiyorduk. Bu olaydan sonra soyadımı değiştireceğim” ifadelerini kullandı. 

Nihat Özbay

Etiketler: 14 asker, arama, Kayseri, teröristin babasının evi


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