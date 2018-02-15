14 aylık bebeğin böbreğinde bir santimetrelik taş çıktı

Bingöl merkezde ikamet eden 3 çocuklu Onur ve Ayşe Çakmak çiftinin 14 aylık bebekleri Mustafa Burak’ın sağ böbreğinde 1 santimetrelik taş tespit edildi. Minik Mustafa’ya götürüldüğü bir hastanede taş kırma tedavisi uygulandı, fakat taş tam olarak kırılamadı. Çift bunun üzerine Medical Park Elazığ Hastanesine başvurdu. Burada Çakmak’a, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serhat Yentür tarafından Mini Perkütan Nefrolitotomi operasyonu yapıldı. 2 saat süren operasyonun ardından böbreğindeki taş kırılarak çıkartılan minik Mustafa sağlığına kavuştu.

14 aylık hastanın böbreğinde yaklaşık bir santimetre taş olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serhat Yentür, “Kendisini Mini Perkütan Nefrolitotomi operasyon etmeyi planladık. Yeni bir teknik olan bu ameliyat yöntemi, genellikle yetişkin insanlara yapılır. Mini Perkütan Nefrolitotomi yöntemiyle 14 aylık olan bebeğimizdeki taşı aldık. Bu gün ameliyattan sonraki birinci günü. Ne kadar mutlu ve ağrısız olduğunu yüzünden de anlaya biliyoruz. Yarında taburcu edip evine göndereceğiz” dedi.

Hastanın çocuk olduğu için yarım santimetrelik bir kanal açarak taşı kırarak çıkardıklarını vurgulayan Yentür, “Böbreğe arkadan iğneyle giriş yaparak oradan genişletiyoruz. Açık cerrahi olsaydı yaklaşık bir hafta yatardı. Açık cerrahiden sonra hastanın ağrısı, akıntısı, kanaması gibi durumlar olabiliyor. Yıllar boyunca da açık cerrahinin verdiği ağrıları hastalar yaşıyor. Perkutan hastalarında ise yaklaşık iki gün yatırıyoruz. Bu hastamızı dün ameliyatını yaptık, yarında taburcu edeceğiz. Ağrısız bir yöntem ömür boyu da rahat edecek, bu ameliyatında herhangi bir zararını ömür boyu görmeyecek“ diye konuştu.

Çocuklarını daha önce farklı bir sağlık kuruluşuna götürdüklerini ve burada taş kırma tedavisi uygulandığını aktaran baba Onur Çakmak, “Taşı sert olduğundan kırılamadı. Biz de araştırdık ve hocamıza geldik. Hocamız da küçük bir ameliyatla giderilebileceğini söyledi. Dün ameliyat olduk. Çok şükür bugün iyi. Sağlığına kavuşacak inşallah. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamil Can Kılıç

