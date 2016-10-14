Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Osmaniye, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı ilçelerinde şiddetli (76-100 mm) ve yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'da batı ve güney batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı bulutlu, doğu kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı 31

Bursa: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 19

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28