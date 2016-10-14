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14 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Adana ve Trabzon başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

14 Ekim 2016 yurtta hava durumu

14 Ekim 2016 08:59

 Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Osmaniye, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı ilçelerinde şiddetli (76-100 mm) ve yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'da batı ve güney batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 19
İstanbul: Parçalı bulutlu 21
İzmir: Parçalı bulutlu 26
Adana: Parçalı bulutlu, doğu kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı 31
Bursa: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Parçalı bulutlu 28
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 19
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 19
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28

Etiketler: Meteoroloji


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