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14 eski polis tutuklandı

Denizli merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski polislerden 14'ü tutuklandı.

14 eski polis tutuklandı

23 Ocak 2017 22:28

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle 28 eski polis gözaltına alınmıştı. 17 Ocak'ta Denizli merkez, Manisa, İstanbul, İzmir, Isparta, Mersin, Uşak ve Eskişehir'de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınanlardan 15'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile ihraç edilen ve eski emniyet şube müdürleri ile komiserlerin de aralarında yer aldığı 15 zanlıdan 14'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: eski polis, fetö, PDY


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