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14 FETÖ şüphelisi polisin yargılanmasına başlanıldı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 11'i tutuklu 14 emniyet personelinin yargılanmasına başlandı.

14 FETÖ şüphelisi polisin yargılanmasına başlanıldı

14 Şubat 2017 19:26

2. Ağır Ceza Mahkemesinde 11'i tutuklu 14 emniyet personelinin yargılandığı duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle konferans salonunda görüldü. Duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra avukatlar ve yakınları hazır bulundu. Duruşma kameralar tarafından kayıt altına alındı. İlk duruşmada ifade veren sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen V.Y., 15 Temmuz gecesi Mihalıççık ilçesinde görevli olduğunu söyledi. Darbe girişimini televizyon haberlerinden öğrendiğinin belirten tanık V.Y., “Askerlerle çatışmayı göze alarak depodan uzun namlulu silah aldım. Bu sırada ilçe emniyet amirliğinin koridorunda şu an tutuklu bulunan komiser S.D ile karşılaştım. S.D. beni görünce 'Askerle çatışacak halimiz yok. Silahı yerine koy' dedi. Ben silahı yerine koymadım. Asker gelseydi bireysel olarak çatışacaktım" dedi.

Mahkeme sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Etiketler: 14 FETÖ şüphelisi polis, yargılanmasına başlanıldı


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