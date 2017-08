14 günlük bebeklerinin ölümü sonrası suç duyurusunda bulundular

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan Ramazan-Sibel Karyağdı çiftinin 7 Temmuz’da dünyaya gelen bebekleri Ahmet Karyağdı, 21 Temmuz’da ateşlenerek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampusu Çocuk Acil Servisine kaldırıldı. İddiaya göre, hastane doktorları tarafından serum takılan 14 günlük bebek, bir süre sonra fenalaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Geriye boş bir beşik ve hiç giyemediği kıyafetleri kaldı

Ramazan ve Sibel çiftinin ilk çocukları olan Ahmet bebekten geriye ise boş bir beşik, henüz giyemediği kıyafetleri ve gözü yaşlı bir aile kaldı.

Çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşarken bir anda bütün hayatları altüst olan acılı aile ise konuyu savcılığa taşıdı. Basit bir ateşlenme şikayeti ile hastaneye kaldırdıkları çocuklarının yanlış bir tedavi ile öldüğünü savunan aile, hastane doktorlarından şikayetçi olacaklarını söyledi.

“Serum takılır takılmaz çocuk morarmaya başladı”



Çocuklarını hafif bir ateş şikayeti ile hastaneye götürdüklerini ifade eden baba Ramazan Karyağdı, ”Her ihtimale karşı hastaneye götürelim istedik. Hastaneye götürdük, içerisi biraz kalabalıktı, doktorlar fazla ilgilenmediler. Bizden bazı tahliller istediler. Tahliller 2 saat sonra çıktı doktora gösterdik. Doktor bize: ‘Hiçbir şeyi yok, mikrop falan kapmamış, korkulacak bir şey yok’ dedi. Ondan sonra bir tane fitil verdi, çocuğun ateşi de düştü. Daha sonra bir serum yazdı, o sırada da acilde serum yoktu. Kadın Doğumdan alın dediler. Ben de Kadın Doğuma gittim hemşire serumu verdi. Serumu alıp acile getirdim burada bir hemşire serumu takacağı zaman bana, ‘Bunu doktorun yazdığına emin misiniz’ diye sordu. Ben de, ‘Benim yazacak halim yok ya, istediler getirdim’ dedim. Şüphelendiğim için de doktora sordum. Doktor da, ‘Sorun yok, başka bir odaya alın, takın’ dedi. Serum çocuğa takılır takılmaz çocuk morarmaya başladı. Morarmaya başlayınca da nefesi kesildi. O anda doktorlar müdahale etti ama çocuğumu kurtaramadılar” şeklinde konuştu.

“Hastaneden şikayetçiyim”



Çocuklarının yanlış tedavi ile öldüğünü ileri süren Karyağdı, “Oradaki doktor uzmandı ama çocuk doktoru değildi diye tahmin ediyorum. Konuyla ilgili savcılığa şikayete bulundum ama savcılık da pek fazla üstüne düşmedi. Ben de bir avukat tuttum. Otopsi sonucuyla alakalı bile bize net bir şey söylemediler. Bu işin peşini böyle kolay bırakmayacağım. 14 günlük yavrumu kaybettim ben hastaneden şikayetçiyim. Bu konuda bana yardım edilmesini istiyorum. Burada bana göre büyük bir ihmal var” diye konuştu.

Gözü yaşlı anne her gün bebeğinin kıyafetlerini kokluyor



14 günlük bebeğini kaybeden ve ayakta durmakta bile güçlük çeken anne Sibel Karyağdı ise acısını her gün bebeğinin elbiselerini koklayarak dindirmeye çalışıyor. Konuşmak istemeyen annenin tek isteği olayın bir an önce aydınlatılması ve varsa sorumluların cezalandırılması.

Öte yandan, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri ise olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığını ve olayın soruşturulduğunu söyledi.