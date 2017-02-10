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14 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

Muş merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, 20’si mahrem imamı olmak üzere 33 kişi gözaltına alındı.

14 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

10 Şubat 2017 15:51

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3-8 Şubat 2017 tarihleri arasında Muş merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyonda örgütün emniyet yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kriptolu haberleşme programı olan Bylock’u kullandıkları tespit edilerek Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 13 polis memuru ve emniyet teşkilatından sorumlu 7 sözde mahrem imam (öğretmen) ve örgütün kadın yapılanmasını yürüten 13 sözde mahrem abla olmak üzere toplam 33 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesinin yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

(Nejdet Armağan/İHA)

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, fetö, FETÖ/PDY, muş valiliği


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