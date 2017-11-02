14 ilde FETÖ operasyonu: Bylock yazışmaları çözülen 60 kişi...

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik yeni bir operasyon başlattı.

Şifreli haberleşme programı Bylock yazışmaları çözümlenen 60 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan operasyonda şu ana kadar çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Polis, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sadık Kahraman