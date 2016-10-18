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14 ilde FETÖ operasypnu

FETÖ/PDY’ye Aydın merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

14 ilde FETÖ operasypnu

18 Ekim 2016 10:24

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Düzce, Kars, Balıkesir, Manisa, Samsun, Muğla, Denizli, Kocaeli, Bursa, Antalya ve Mardin illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda FETÖ/PDY’ye üye oldukları iddia edilen öğretmen ’ablalar’ ile ByLock iletişim sistemini kullandıkları ileri sürülen 26 şüpheli gözaltına alındı. 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 26 şüpheli, sorgulanmak üzere Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne getirildi. Aynı soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Etiketler: fetö, fetö operasyonu


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