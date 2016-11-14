Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muğla, Uşak ve Hatay çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 9 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 12
İzmir: Az bulutlu ve açık 18
Bursa: Parçalı bulutlu 14
Adana: Az bulutlu ve açık 25
Antalya: Az bulutlu ve açık 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22