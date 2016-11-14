Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muğla, Uşak ve Hatay çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 9 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu ve açık 18

Bursa: Parçalı bulutlu 14

Adana: Az bulutlu ve açık 25

Antalya: Az bulutlu ve açık 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22