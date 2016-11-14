Diğer
Kategoriler

14 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

14 Kasım 2016 yurtta hava durumu

14 Kasım 2016 09:12

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muğla, Uşak ve Hatay çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 9 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 12
İzmir: Az bulutlu ve açık 18
Bursa: Parçalı bulutlu 14
Adana: Az bulutlu ve açık 25
Antalya: Az bulutlu ve açık 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22

Etiketler: 14 Kasım 2016, yurtta hava durumu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!