14 katlı apartmanda yangın paniği

Olay, saat 00.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Kadirağa Sokak'ta bulunan 14 katlı bir apartmanın 5. katında yaşandı. İddiaya göre, 5. kattaki bir evde televizyon patlaması sonucu yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dairede bulunan 2 yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa bindirildi. Dumandan etkilenen 2 yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangın sonrası daire içerisinde soğutma çalışması yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlattı.