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14 köy ve 36 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 14 köy ve 36 mezra yolu ulaşıma kapandı.

14 köy ve 36 mezra yolu ulaşıma kapandı

02 Aralık 2016 10:44

İl genelinde dün etkisini gösteren kar yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Dün kapanan birçok köy ve mezra yolu, İl Özel İdaresi ekibi tarafından yeniden ulaşıma açılırken, etkisini belirli aralıklarla sürdüren kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan 14 köy ile 36 mezra yolu ise yeniden ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.
Zorlu doğa şartlarına meydan okuyan İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.

Köydeki vatandaşlar ise, yollarının kapalı olmasından dolayı at sırtında ulaşımlarını sağladıklarını ifade ederek, ekiplerin köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini kaydettiler. 


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