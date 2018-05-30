1.4 milyar dolarlık Mardan Palacea'nın önünde işçinin alacaklı eylemi

Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve ’Turizmin Oscarları’ olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010’da ’Dünyanın En Lüks Oteli’ seçilen Mardan Palace Hotel, borçları yüzünden zor günler yaşadı. Borçları nedeniyle hacizlik olan ve Halk Bankası’na satılan otelin yaklaşık bine yaklaşan personeline 19 Aralık 2017 tarihinde işlerine son verildi.

Bu işçilerinden 50-60 kişi , 6 ay geçmesine rağmen içeride kalan 6 aylık maaşları ve kıdem tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle otel önünde bir araya geldi.

"6 aydır bekliyoruz"

Grup adına açıklama yapan Ali Kalander, 9 yıldır otelde servis müdürü olarak çalıştığını dile getirerek, 19 Aralık 2017 tarihinde otelin iflas ettiği ve tüm işçilerin işine son verildiğinin kendilerine tebliğ edildiğini söyledi.

İçeride tazminatlarının yanı sıra 6 aylık maaşlarının olduğunun altını çizen Kalander, “ Gerekli yerlere başvuru yaptık. Fakat sonuç alamadık. Kimse bizimle ilgilenmedi. Yaklaşık bin personel mağdur durumda. Evini, arabasını satan arkadaşlarımızın yanında yemek parasını bulamayanlar bile var. O nedenle devlet büyüklerimizden haklarımızın verilmesi için destek bekliyoruz” dedi.

"Ünlülere hizmet ettik"

Yıllarca bir çok ünlü isme hizmet ettiklerini kaydeden Ali Kalander,“Turizmin bel kemiği olan önemli bir oteldi. Bu hizmetlerin karşılığını alamadık. Mağdur durumdayız. Burada 50-60 kişiyiz ama gelemeyenler var. ‘Otel iflas etti, kapalı diyorlar’ ama bir açıklama yapan yok. 6 ay geçti ama haklarımızı alamadık. Mağduriyetimizin giderilsin” diye konuştu.

"16 milyon işçi alacağı"

Avukat Nuray Erten ise otelin işlerini yapan özel bir şirketin iflas ettirildiğini ileri sürerek, işçi alacaklarının ödenmemesinin kolay yolunun bulunduğunu iddia etti.

İşçilerin tazminat ve ücret alacaklarının peşinden koştuğunu ifade eden Erten, bu alacakların toplamının 16 milyona yakın olduğunu söyledi.

"Otele gözümüz gibi baktık"

Ön büro müdürü Canan Filiz, ücretlerin ödenmesini bir süre beklemelerine rağmen bir gelişme yaşanmadığından yakındı.

Bir çok iş arkadaşının bugünkü eyleme gelemediğini dile getiren Filiz, “ Haklarımızın unutulmasını istemiyoruz. Yıllarımızı bu otele verdik. Aşıktık bu otele, gözümüz gibi baktık. Ama şu an emeklerimizin bizim hiçe sayılıyor. Haklarımızın geri verilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Bir süre alkışlı protesto yapan işçiler olaysız ayrıldı.

İsa Akar-Ertuğrul Gün