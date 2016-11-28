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14 milyon ev kadınına iş fırsatı

6 yılda kadın istihdamı yüzde 60 artarak, 4 milyonu geçti. Sayısı 14 milyonu geçen ev kadınlarına yeni fırsatlar hazırlandığını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, “İstihdam için sahaya ineceğiz” dedi

14 milyon ev kadınına iş fırsatı

28 Kasım 2016 10:13

Hükümet, istihdam, yatırım, sosyal politikalarda kadınlara pozitif ayırımcılık yaparken, işgücüne katılımda rekor kırıldı. Kapsayıcı kalkınma modeli ile üniversite mezunu kadınların istihdamında yüzde 70 artış yaşandı. İstihdam-girişimcilik merkezlerinde eğitilen kadınlara iştirakçi firmalarda istihdam sağlanıyor.

TEŞVİK ARTIYOR
Girişimcilik Merkezi Projeleri ile belediyelerde kadın istihdam-girişimcilik merkezleri kuruluyor. Türkiye İş Kurumu'nun aktif işgücü programlarına katılan kadınlara da cep harçlığı veriliyor. Özellikle kız çocuklarının mesleki eğitim programlarından yararlanması için çeşitli projeler yaşama geçirilirken, çocuk bakım hizmetleri, ev hizmetlerinde çalışan kadınlar konusunda yeni teşvik olanakları yaratılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 35-40 yaş ev kadınlarının istihdama katılım talebine dikkat çekerek, "İstihdamın ana gövdesinin çözülmesi için büyümenin yüzde 5 üzerinde olmasını sağlamak gerekiyor. Yüksek ve orta üstü katma değerli üretimin bunu sağlayacağına inanıyorum. Ulusal istihdam stratejisini güncelleyeceğiz" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de işgücüne dâhil olmayan yaklaşık 28 milyon kişinin yarıdan fazlasını ev kadınları oluşturuyor. Kadınların yüzde 80'i eşinin sigortasından yararlanıyor ve hiçbir geliri bulunmuyor. Hükümet, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primi yatırımsını teşvik ederken, evden ve uzaktan çalışma ile işgücüne katılmasını özendiriyor.

5 BİN ANNEYE DESTEK
Hükümet, yaklaşık 5 bin anneye iki yıllığına 114 milyon liralık mali destek sağladı. Ev hizmetlerinde çalışanların sürekli ya da süresiz çalışmalarına bakılmadan sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlandı. Özel istihdam büroları da artık ev hizmetlerinde geçici iş ilişkisi kuracak. Çocuk sahibi kadınların işgücü piyasasından kopmalarını önlemeye yönelik destek sürüyor. Kayıt dışı istihdamla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Müezzinoğlu, "2002'de yüzde 52.14 olan kayıt dışı istihdam oranı yüzde 34.62'ye düşürüldü. 2023 hedefi olan kayıt dışı istihdam oranının yüzde 15 seviyesine ulaşabilmesi yakında mümkün olabilecek" dedi.

Hazal Ateş - Sabah gazetesi


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