14 öğrenci zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Güzelyurt Yatılı Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinde mantar sote, pilav ve çorba yiyen öğrenciler, gece yarısı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle yurt idaresine başvurdu. Bunun üzerine yurt idaresi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 30 kişilik kız öğrenci yurdundaki öğrencilerden 14’ü gıda zehirlenmesi şüphesi ile ambulanslarla Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrenci yurdundaki yemeklerin yurttaki özel aşçılar tarafından yapıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.