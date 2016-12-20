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14 Rus takımına transfer yasağı

Rusya Futbol Federasyonu, aralarında Gökdeniz Karadeniz'in takımı Rubin Kazan'ın da bulunduğu 14 takıma transfer yasağı getirdi.

14 Rus takımına transfer yasağı

20 Aralık 2016 13:15

Rusya Futbol Birliği, aralarında Gökdeniz Karadeniz'in takımı Rubin Kazan'ın da bulunduğu 14 takıma finansal problem nedeniyle transfer yasağı getirdi.

Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Futbol Birliği, finansal problemleri nedeniyle en üst düzey iki liginde yer alan 14 kulübe transfer yasağı getirdi. Maaş, transfer ve vergi ödemelerinde sorun yaşayan bu kulüplerin yeni oyuncularını kayıt ettiremeyecekleri açıklandı.

İşte transfer yasağı getirilen takımlar;

1. Krylya Sovetov Samara
2. Tom Tomsk
3  Amkar Perm
4. Rubin Kazan
5. Tosno Tosno
6. Dinamo Moskova
7. Sokol Saratov
8. Luch-Energiya Vladivostok
9. SKA-Khabarovsk Khabarovsk
10. Siberia Novosibirsk
11. Kuban Krasnodar
12. Mordovia Saransk
13. Shinnik Yaroslavl
14. Baltika Kaliningrad 

Etiketler: gökdeniz karadeniz, Rubin Kazan, rusya


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