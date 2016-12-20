Rusya Futbol Birliği, aralarında Gökdeniz Karadeniz'in takımı Rubin Kazan'ın da bulunduğu 14 takıma finansal problem nedeniyle transfer yasağı getirdi.

Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Futbol Birliği, finansal problemleri nedeniyle en üst düzey iki liginde yer alan 14 kulübe transfer yasağı getirdi. Maaş, transfer ve vergi ödemelerinde sorun yaşayan bu kulüplerin yeni oyuncularını kayıt ettiremeyecekleri açıklandı.

İşte transfer yasağı getirilen takımlar;

1. Krylya Sovetov Samara

2. Tom Tomsk

3 Amkar Perm

4. Rubin Kazan

5. Tosno Tosno

6. Dinamo Moskova

7. Sokol Saratov

8. Luch-Energiya Vladivostok

9. SKA-Khabarovsk Khabarovsk

10. Siberia Novosibirsk

11. Kuban Krasnodar

12. Mordovia Saransk

13. Shinnik Yaroslavl

14. Baltika Kaliningrad