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14 Şubat öncesi çiftlerde diş bakımı telaşı

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken çiftleri hediye heyecanı sardı. İstanbul’da özel bir klinikte diş hekimliği yapan Dr. Arzu Yalnız Zogun, “Hediye olarak bir şeyler alıp onların kullanılmamasındansa bir ömür ağızda taşınacak gülümsemeyi hediye etmeyi tercih ediyorlar” dedi.

14 Şubat öncesi çiftlerde diş bakımı telaşı

15 Ocak 2017 09:53
14 Şubat öncesi çiftlerde diş bakımı telaşı - Tıkla İzle

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken çiftlerin hediye telaşı başladı. Özellikle diş sorunları olanlar da bugünü bahane edip eşlerine, sevgililerine diş bakımı hediye etmek için randevu almaya başladı. Çiftlerin yeni trend olarak hediye konusunda farklı bir yol izlediğini belirten Dr. Arzu Yalnız Zogun, “Hediye olarak bir şeyler alıp onların kullanılmamasındansa bir ömür ağızda taşınacak gülümsemeyi hediye etmeyi tercih ediyorlar” dedi.

Bir ömür ağızda taşınacak gülümseme hediye edilebiliyor
Çiftler arasında diş tedavilerinin sorun oluşturduğunu kaydeden Dr. Zogun, “Çiftler arasında ayrılığa sebep olan nedenler arasında ağız kokusu çok önemli bir noktada. Ağzı kokan eş, nişanlı veya sevgili karşı tarafın tedavi olmasından yana sürekli bir baskı uygular ve bazıları söyleyemez. Özellikle bu sene birçok evlilik 14 Şubat’a bırakılmış gibi. Son 1 - 2 ayda özellikle düğün hazırlıkları ve diş tedavileri yapılsın ve bitsin şeklinde istekle gelen hastalarımız var. Aslında insanlar hediye olarak bir şeyler alıp onların kullanılmamasındansa bir ömür ağızda taşınacak gülümsemeyi hediye etmeyi tercih ediyorlar” diye konuştu.

Hasta kahvesini içerken doktor gülüşünü tasarlıyor
Hastaların kaygılarını ortadan kaldırdıklarına dikkat çeken diş hekimi Dr. Arzu Yalnız Zogun, “Diş tedavisi yaptıracak kişiler mutlaka hep bir endişe içinde oluyorlar. Zaten son dakikaya bıraktıkları için acaba nasıl olur diye sormadan edemiyorlar. Onun için bizim kullandığımız programda rahatlıkla onun yüzüne olabilecek gülüş formlarını biz ona rahatlıkla sunabiliyoruz. Altın orana uygun olarak yüzüne yakışacak en uygun gülümsemeyi tespit edip bunu sonuca taşıyabiliyoruz. Hastamız kahvesini içerken biz içeride ona uygun gülüşünü tasarlayabiliyoruz” dedi. 

Emrah Kuş - Harun Basat
 

Etiketler: diş bakımı


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