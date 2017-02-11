Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 14 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri | Erkek sevgiliye hediye fikirleri

14 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri | Erkek sevgiliye hediye fikirleri

14 Şubat Sevgililer Gününe sayılı günler kaldı. 14 Şubat’ta erkek sevgiliye ne hediye alınır sorusu merak ediliyor. 14 Şubat’ta sevgililer birbirlerine hediye alır ve sevgililer gününü kutlarlar. Peki 14 Şubat’ta erkek sevgiliye ne hediye alınmalı? İşte 14 Şubat Sevgililer Gününde erkek sevgiliye hediye fikirleri…

14 Şubat Sevgililer Günü hediye fikirleri | Erkek sevgiliye hediye fikirleri

11 Şubat 2017 11:21

14 Şubat’ta erkek sevgiliye ne hediye alınır sorusu son günlerde çok aratılmaya başladı. 14 Şubat Sevgililer Gününe sayılı günler kala sizler için erkek sevgiliye hediye fikirlerini derledik. 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Günümüzde 14 Şubat’ta sevgililer birbirlerine hediye alır. Sizler için 14 Şubat’ta erkek sevgiliye alınabilecek hediye fikirlerini derledik.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNDE ERKEK SEVGİLİYE HEDİYE FİKİRLERİ 

Erkeklerin en sevdiği aksesuar saattir. Erkek arkadaşınızın sevdiği renkte bir saat alabilirsiniz. Erkek arkadaşınız klasik giyiniyorsa deri kordonlu spor giyimi seviyorsa da metal kordonlu saatler uygun olur.

Erkek arkadaşınız için parfüm de iyi bir hediye fikridir. Kullandığı parfümün yanı sıra başka bir koku da tercih edebilirsiniz.

Yeni çıkan bir telefonda erkek arkadaşınız için iyi bir hediye olabilir.

Klasik giyinen bir sevgiliniz varsa ona kravatta hediye edebilirsiniz.

İsminizin baş harflerinden oluşan kol düğmeleri de romantik hediyelere örnektir.

14 Şubat’ta sevgilinize mont, bot ya da kazakta hediye edebilirsiniz.

Tespih kullanan bir erkek arkadaşınız varsa güzel bir tespih hediye edebilirsiniz.

Etiketler: 14 şubat, 14 Şubat hediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü, 14 şubat sevgililer günü hediye fikirleri, erkek sevgiliye hediye fikirleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!