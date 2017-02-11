14 Şubat Sevgililer Gününe sayılı günler kaldı. 14 Şubat Sevgililer Gününde kadın sevgiliye ne hediye alınır sorunun cevabını sizler için yanıtladık. Kadınlara hediye almak zordur. 14 Şubat Sevgililer Gününde hediye almak ise daha da zordur. 14 Şubat Sevgililer Günü her yıl birçok ülkede kutlanan özel bir gündür.

14 Şubat Sevgililer Gününde sevgilinizi romantik bir akşam yemeğine çıkarabilirsiniz.

Hiçbir kadın mücevhere hayır demez. Sevgilinize kolye, bileklik, yüzük, küpe gibi çeşitli mücevherler alabilirsiniz.

14 Şubat Sevgililer Gününde hiçbir hediye fikrini beğenmediyseniz ya da alacak bir şey bulamadıysanız bir demet çiçek yaptırabilirsiniz.

Kadınlar gardıropları ne kadar dolu olsa da her zaman ‘Giyecek bir şeyim yok’ diye yakınırlar. Ona sevdiği bir elbiseyi ya da ayakkabıyı alabilirsiniz.

Kız arkadaşınız için parfüm de iyi bir hediye fikridir. Kullandığı parfümün yanı sıra başka bir koku da tercih edebilirsiniz.

Yeni çıkan bir telefonda kızarkadaşınız için iyi bir hediye olabilir.