Öncelikle bu özel güne en güzel başlangıç sevgilinizi öperek ve çiçeklerle uyandırmak olacaktır. Yanında olamıyorsanız bile sevgi dolu günaydın mesajı da iş görecektir. Sembolik bir sevgililer günü hediyesi ile günün anlam-önemine uygun ilk sürprizinizi yapın. Bu özel günü kalıcı anılardan biri yapmak içinse; günü güzel bir akşam yemeği veya bir etkinlikle sonlandırın.

En güzel Sevgililer Günü yemeği nerede yenir?

Bu tamamen sizin keyfinize ve zevkinize kalmış bir olay. Ona evde çok güzel bir yemek hazırlayıp, özel hazırladığınız playlist eşliğinde romantik bir yemek yiyebilirsiniz.

Deniz kenarında vakit geçirmekten hoşlananlar, Göksu Nehri kıyısındaki salaş balıkçıları tercih edebilir veya Kumkapı’da felekten bir gece geçirebilirler.

Daha sakin yerlerde vakit geçirmek isteyenler için Anadolu Hisarı veya Ulus’taki restoranları önerebiliriz.

Eğer doğa ile iç içe bir yemek yemek istiyorsanız, Şile, Saklıgöl taraflarında aradığınız huzuru bulabilir, doğanın mis kokusunu içinize çekebilirsiniz.

Gelelim Sevgililer Günü gecenizi şenlendirecek aktivitelere. 14 Şubat geldiği zaman dört bir yanımız güzel aktivitelerle dolup taşıyor. Konserler, festivaller ve daha nicesini sizler için sıraladık.

Sevgililer Gününde Ne Yapılır?

Claude Frollo’nun, semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşkını, Zangoç ile Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan Notre Dame - Quasimodo Müzikali, romantik bir gece geçirmek isteyenler için 14 Şubat’ta Yunus Emre Kültür Merkezinde olacak.

Sevgililer Gününe özel sahne alacak olan aşkın sesi Bülent Ortaçgil ve duygusal şarkılara en çok yakışan kadın Birsen Tezer %100 Akustik konser serisi kapsamında Beşiktaş IF Performance Hall’de siz aşıkları bekliyor.

“Sev beni, sar beni bir tek kötü sözün sarsar beni

Bilinmez denizlerin Kuytu koylarında bul beni

Bil beni, al beni bu saçma sapanlıktan kurtar beni”

dedikçe sevgilinize sarılıp, varlığınıza şükredeceğiniz bir gece geçirin.

Romantik şarkıların sevilen sesi Bora Öztoprak Sevgililer Günü için 14 Şubat’ta Hayal Kahvesi - Atakent sahnesinde sevenleri beekliyor.

Sevgilinize sarılıp, romantik şarkılara kendinizi kaptırmak için benzersiz bir konser olacağı kesin.

Bir Garip Aşk Bestecisi Kıraç da 14 Şubat için aşıkları düşünenlerden. Fiyort Live Performance sahnesinde aşıklara en romantik geceyi yaşatmak için hazırlıklara başladı bile.

Aşk şarkıların naif sesi Mustafa Ceceli’de 2017 Sevgililer Günü için konser vermeyi tercih edenlerden. Aşıklar için Bostancı Gösteri Merkezinde olacak olan Ceceli, sıcacık sesi ile aşıkları birbirine daha da bağlayacak gibi görünüyor.

Aynı zamanda yeni albümünün lansman konseri olacak olan bu özel organizasyon kaçırılmayacak türden.

Kenan Doğulu Aşk’a Şarkılar konseri ile Zorlu Performans Sanatları Merkezinde bütün aşıkları bekliyor. Sevgilinize ne güzel aşk şarkıları eşliğinde yeniden aşık olmak için kaçırılmaz bir konser.

Türk pop müziğinin çok özel isimlerinden olan Kenan Doğulu ile çok özel bir konserde, sevdiğinizle el ele, göz göz unutulmaz bir an yaşayın.

Çikolata aşktır, tutkudur, romantizmdir diyorsanız bu yıl Sevgililer gününde alışılmıştan çok uzak bir organizasyon sizleri bekliyor. İstanbul Uluslararası Çikolata Festivali 14 Şubatta başlayacak ve tatlı tutkunlarının kalbine de damaklarına da hitap edecek. Sirkeci Garı’nda olacak bu çok lezzetli aktiviteyi sakın kaçırmayın!

Romantik şarkıların prensi İlyas Yalçıntaş, 14 Şubat özel konseri ile Jolly Joker Ankara’da aşıklara seslenecek. Sevgilinize sarılıp da romantizmi doruklarda yaşamak istiyorsanız, bu çok özel konseri sakın kaçırmayın.

Sevgilimle romantik bir gün geçireyim, en güzel aşk kokan yemekleri birlikte yapalım derseniz, Sevgililer Günü’nü kendi hazırladığınız yemekler eşliğinde kutlamak isterseniz MSA mutfağında gerçekleşecek Sevgilim Menüm workshop’unda mutlaka yerinizi alın!

1900'lerin başında yaşanan, aşkın başkenti Paris’te geçen, hikayesi 14 Şubat’a yakışır bir aşk, eğlence ve keyifle anlatılan; güzel, çapkın, neşeli bir kadının Amelie’nin ve hayranlarının öyküsü olan Sevgilime Göz Kulak Ol gerçek bir komedi klasiği.

Sevgililer Gününde Grand Pera Emek Sahnesi'nde, muhteşem bir gala ile gösterime giren bu harika oyunda siz de sevgilinizle birlikte yerinizi alın.

16 yıldır dünya çapında aralıksız gösteriler yapan, MERLIN ödüllü, dünyaca ünlü sihirbaz Kubilay QB Tunçer bu yıl 14 Şubatta Borusan Oto Dolmabahçe Sahne Süzer Plaza’da

"Aşk ve Mucize" adlı şovuyla izleyicilerinin karşısında.

“Bir çapkına yangınım, her yanı bilsen ne hoş” nidası ile, ezgili sesi ile kalbimizi yerinden çıkaran İncesaz, 14 Şubat’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde aşık kalpleri dans ettirmek için sahne alıyor.