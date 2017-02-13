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14 Şubat Sevgililer Günü için Tarihi Cağaloğlu Hamamı cazip bir alternatif sunuyor

I. Mahmut'un 1741 yılında yaptırdığı Tarihi Cağaloğlu Hamamı, 14 Şubat Sevgililer Günü için sıradan hediyelere cazip bir alternatif oluşturuyor. Sevgililer gününe özel indirimler ve şerbet ikramıyla Cağaloğlu Hamamı, çiftlerin tarihi atmosferde unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı.

14 Şubat Sevgililer Günü için Tarihi Cağaloğlu Hamamı cazip bir alternatif sunuyor

13 Şubat 2017 17:21

İstanbul’un en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan, yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayan Cağaloğlu Hamamı, Türk hamam geleneğini üç yüz yıldır başarıyla sürdürüyor.

"Ah Ulan Sevda"nın Klip Mekanı Hamam: Dünya Starlarının da Tercihi

Aralarında Kate Moss, John Travolta, Indiana Jones, Omer Sheriff gibi dünya starlarının yanısıra Sertap Erener Eurovision klibi ile son döneme damgasını vuran Demet Akalın'ın Rakipsiz albümünden "Ah Ulan Sevda" şarkısının klibinin çekildiği Hamam film, dizi, dergi ve çok sayıda reklam filmine de ev sahipliği yapıyor. New York Times'ın "Ölmeden Önce Görülmesi Gereken 1000 Yer" listesinde yer alan tek Türk Hamamı olma özelliğini taşıyor.

Sevgililer Günü için farklı bir hediye arayışında olanlara cazip bir alternatif olan Cağaloğlu Hamamı’nda %50’lik indirim uygulanacak. Ayrıca şerbet ikramında da bulunulacak. 


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